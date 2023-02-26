Kıbrıslı Türk sporcuların, öğretmenlerin ve velilerin hayatını kaybetmelerine neden olan Adıyaman’daki İsias Otel’in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bozkurt’un ifadesi ortaya çıktı.

TRT Haber’de yer alan habere göre, Bozkurt, ifadesinde otelin bir başka binadaki ‘kusur’ nedeniyle yıkıldığını savundu.

Bozkurt, “Hayatımın büyük bir bölümün bu otelde geçiren bir insanım. Ben yan tarafta bulunan binanın alt katında otoparkı satın almıştım. Depremde otelin yan tarafından bulunan bina domino taşı gibi yıkılıp bizim otelimizin üzerine devrilerek yıkılmasına neden olmuştur” dedi.

Otelin hissedarlarından olan Mehmet Fatih Bozkurt da soruşturma kapsamında tutuklandı.

Mehmet Fatih Bozkurt otelin sağlam olduğunu, depremlerde otele gittiklerini iddia etti.