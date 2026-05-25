Ahmet Latif ile birlikte üç belediye personeli, Akdoğan’da Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ne ait aktif durumda olmayan eski süt fabrikası binasının damında bulunan 8 bin TL değerindeki, çelikten mamul 10 tonluk su tankını sökerek belediyenin zimmetine geçirdikleri iddiasıyla yargılanıyordu. Bugün görüşülen davada Latif ve diğer sanıklar suçsuz bulunarak beraat etti.

“Altı yıl gibi uzun bir sürenin sonuna geldik”

Beraat kararının ardından konuşan Ahmet Latif, davanın kendisi ve ailesi üzerinde ağır bir yük yarattığını söyledi. “Altı yıl gibi uzun bir süreyi kapsayan bir davanın sonuna geldik bugün” diyen Latif, duygusal anlar yaşadı. Süreç boyunca en çok ailesinin yıprandığını ifade eden Latif, kendisi için hiçbir şey yapmadığını ve buna inandığını söyledi.

“Aksi bir karar çıkacağına inanmıyordum”

Ahmet Latif, beraat kararından dolayı yargıya da teşekkür ederek, kararın kamu vicdanı açısından önemli olduğunu vurguladı. Süreç boyunca suçsuz olduğuna inandığını belirten Latif, “Aksi bir karar çıkacağına kesinlikle inanmazdım” dedi.

“Altı senemiz gitti”

Süreç boyunca hem siyasi hem de kişisel olarak hedef alındığını savunan Latif, yaşananların kendisini, eşini, çocuklarını ve yakın çevresini yıprattığını söyledi. “Altı senemiz gitti bizim. Karımla, çocuklarımla, sevenlerimle, partimle hep uğraştırdılar” diyen Latif, bu konuyla ilgili son kez konuştuğunu da ifade etti.

“Mesarya için çalışmaya devam edeceğiz”

Ahmet Latif, açıklamasının sonunda bundan sonra enerjisini yeniden hizmete vereceğini söyledi. Mesarya için çalışmayı sürdüreceklerini belirten Latif, “Herkesin takdir ettiği Mesarya’yı yaratmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kıbrıs