Meteoroloji Dairesi’nin 26 Mayıs-1 Haziran tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, hava yarın, iç ve doğu kesimlerde kısa süreli ve hafif sağanak yağışlı, sabah saatleri yer yer sisli; çarşamba, batı kesimler kısa süreli ve hafif sağanak yağışlı, sabah saatleri yer yer sisli; perşembe, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlı, haftanın geri kalanında ise az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 26-29 derece, sahillerde ise 22-25 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, perşembe ve cuma günleri yer yer kuvvetli esecek.