19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayan Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, 19 Mayıs ruhunun Türkiye’nin ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türklerinin Kuzey Kıbrıs’ta varlığının ve devletinin devamının garantisi olduğunu vurguladı.

Gençlere değer veren, onları en iyi şekilde yetiştirerek, yarınlara hazırlayan milletlerin geleceğe güvenle bakabileceğine vurgu yapan Ahmet Savaşan, 9 Mayıs’ta yakılan meşalenin ışığında çağdaş ve demokratik bir hukuk devleti olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti’nin, gençlerin üstün gayret ve çalışmaları ile güçlü bir ülke olarak sonsuza kadar yaşatılacağına inanç belirtti.

"GELİŞİM, ANCAK İYİ EĞİTİM ALMIŞ GENÇLERLE MÜMKÜNDÜR…”

9 Mayıs ruhunun Türkiye’nin ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türklerinin varlığının ve devletinin devamının da garantisi olduğunu işaret eden Ahmet Savaşan, zorlu mücadelelerle kazanılan zaferlerin ardından, var olmanın ve gelişmenin ancak iyi eğitim almış, özgüveni yüksek, kendini sürekli geliştiren gençler vasıtasıyla olacağına inanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere verdiği önemi “Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz” sözleriyle somut olarak ortaya koyduğunu anımsattı.

“BAĞIMSIZLIĞIMIZI CANLARINI KARŞILIKSIZ FEDA EDEN İSİMSİZ KAHRAMANLARA BORÇLUYUZ…”

Çok büyük imkansızlıklar içinde Türk Milletine önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük gücün inanç ve birlik olduğu bilinciyle hareket ederek Samsun’a doğru yola çıktığını ve bağımsızlık mücadelesini başlattığını belirten Ahmet Savaşan, savaşlar vardır, en büyük gücünüz top ve tüfektir.

Savaşlar vardır en büyük gücünüz topa, tüfeğe karşı koyabilen, vatanı uğruna ölmeyi göze alan vatan sevdalılarıdır. Bağımsızlık Türkiye’de de Kıbrıs’ta da tarihi boyunca vatanı uğruna hayatını feda eden isimsiz pek çok kahramanın cesaretiyle elde etmiştir ifadelerini kullandı.

"BİZLERE EMANET EDİLEN VATANI GELECEK NESİLLERE TESLİM ETME SORUMLULUĞUMUZ VAR…”

Mesajının sonunda bizlere emanet edilen vatanlarımızı bütün güzellikleriyle, milli ve manevi zenginlikleriyle, bir ve bütün olarak gelecek kuşaklara teslim etmek hepimizin sorumluluğudur.

Türk Milleti’nin bütün bireylerinin, birlik ve beraberlik duyguları içinde söz konusu görevi sonsuza kadar kararlılıkla yerine getireceğine inancımız tamdır diyen Savaşan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatanı için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, başta gençlerimizin ve herkesin ‘Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını’ içtenlikle kutluyorum ifadelerini kullandı.