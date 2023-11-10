Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkanvekili Dr. Ahmet Savaşan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

UBP Grup Başkanvekili Dr. Ahmet Savaşan, 10 Kasım mesajında Atatürk’ün “yurtta sulh, dünyada sulh” belgisine dikkati çekerek Gazze’de yaşananların Atatürk’ün insancıllığını bir kez daha kanıtladığını vurguladı.

Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 85’inci yıldönümü nedeniyle mesaj yayımlayan UBP Grup Başkanvekili Dr. Ahmet Savaşan, Atatürk’ün fikirlerini kavramak ve gösterdiği hedeflere ulaşmak için daha çok çalışmak gerektiğine dikkat çekti.

“ATATÜRK İNSANCILLIĞI VE UZAK GÖRÜŞLÜLÜĞÜ İLE ADINI TARİHE ALTIN HARFLERLE YAZDIRDI”

Dünyanın bugün yaşadığı sorunların Atatürk’ün liderliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtladığını vurgulayan Dr. Ahmet Savaşan,

“Ömrü savaşlarda geçmiş bir asker olarak Atatürk, fırsat bulunur bulunmaz barış anlaşması yapmış ve ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ belgisi ile dünya barışının önemini vurgulamıştır. Bugün Gazze’de yaşananlar dikkate alındığında asker kökenli bir lider olan Mustafa Kemal Atatürk’ün insancıllığının ve uzak görüşlülüğünün kıymeti bir kez daha anlaşılmaktadır. İşte Atatürk bu özelliklerinden ötürü adını Dünya tarihine altın harflerle yazdıran önemli bir lider olmuştur” dedi.

“10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMAK KADAR ANLAMAK İÇİN DE ÖNEMLİ”

Dr. Ahmet Savaşan, 10 Kasım’ın Atatürk’ü anmak kadar anlamak için de fırsat görülmesi gerektiğini belirterek, “Atatürk’ün ideallerini, emanetlerini, fikirlerini doğru şekilde anlar ve gelecek nesillere doğru şekilde aktarırsak dünyanın daha güzel ve daha yaşanabilir bir yer olacağına hiçbir kuşkum yoktur. Bunun için çalışmak insanlık için çalışmak demektir” ifadelerini kullandı.

“CUMHURİYET GİBİ ATATÜRK’ÜN ANISI DA YÜZYILLAR BOYU YAŞAYACAK…”

UBP Grup Başkanvekili Dr. Ahmet Savaşan, 29 Ekim’de Atatürk’ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılının kutlandığını hatırlatarak, Cumhuriyet gibi Atatürk’ün anısının ve görüşlerinin de yüzyıllar boyu yaşayacağını vurguladı.

Savaşan, mesajının sonunda “Atamızın bizlere bıraktığı değerleri korumak için çalışacağımıza bir kez daha söz veriyoruz” diyerek, “Türk Milleti’nin bağımsızlığının ve egemenliğinin mimarı Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikal edişinin 85’inci yıldönümünde büyük bir özlemle anarken Türk ulusunun bağımsızlığı ve egemenliği uğrunda kanlarını döken tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun! İfadelerini kullandı.