Bahar Sancar - ÖZEL HABER

Hayat Pahalılığı oranının bugün açıklanması nedeniyle, net 11 bin 800 TL olarak belirlenen asgari ücretin yeniden hayat pahalılığı oranı altında kaldığı ifade eden Serdaroğlu, “Federasyon olarak üyelerimizle bir değerlendirme yapacağız. Asgari ücrete 10 günlük bir itiraz süresi mevcuttur. Bu süre içerisinde gerekli değerlendirmelerin ardından, gerekirse itiraz etme hakkımızı kullanacağız” dedi.

Asgari ücretin kendi önerdikleri rakamın altında belirlendiğini ancak yine de işçinin haklarını savunmak için masadan kalkmadıklarının altını çizen Serdaroğlu, “Bir önceki toplantıda masada n kalktık ancak işçi hak ettiği ücreti alamadı. Bu kez mücadelemizi masada sürdürdük. Masadan kalkmak çözüm değildir. İşçinin ve emekçinin haklarını masadan kalkarak koruyamazdık. Bu nedenle de mücadelemizi sonuna kadar sürdürdük. Talep ettiğimiz rakamın 200 TL altında bir rakamda uzlaştık. Ancak bu rakama göre çalışanlar hayat pahalılığı oranının üzerinde bir artış alıyordu. Ancak bugün açıklanan hayat pahalılığı oranı ile birlikte asgari ücret yeniden hayat pahalılığı oranının altında kaldı. Bu konuda gereken mücadeleyi vereceğiz” ifadelerini kullandı.