Uzun yıllardır ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ahu Tuğba, Los Angeles'ta geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Kazada kaburgaları kırılan Tuğba, 8 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.

Ahu Tuğba'nın ameliyat sonrası durumunun stabil olduğu ve yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Ahu Tuğba kimdir?

Ahu Tuğba, 13 Ağustos 1959 tarihinde İstanbul Yeşilköy’de bir ailenin tek çocuğu olarak dünyaya geldi.



Asıl adı Canan Tuğba Çetin’dir. Maçka İlkokulu’nu, Atatürk Kız Ortaokulu’nu bitirdi.Daha ortaokuldayken sinema hayatına başladı. Liseyi İstanbul Amerikan Robert Lisesinde okudu. Sonra da Kanada’da Concordia Üniversitesi’nin İngiliz Dili bölümünde okudu ancak bitiremeden döndü.



Yönetmen Metin Erksan‘ın Beyoğlu’nda gezerken görüp film çekme teklifi ile sinema hayatı başladı.



80’li yıllarda Türk sinemasında birçok filmlerde oynadı.



Ahu Tuğba, Osmanbey’de Guantenamera adlı gece kulübünün sahibidir.

Öksüzler, Şaşkın Milyoner, Banker Bilo, Dokunmayın Şabanıma, Kayıp Kızlar, Beyaz Ölüm, Elveda Dostum, Taçsız Kraliçe, Bir Aşk Bin Günah, Akrep, Yosma, Zifaf, Yapışık Kardeşler gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Ahu Tuğba "Taçsız Kraliçe" lakabıyla tanındı.