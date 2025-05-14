DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, AIESEC Eskişehir ve AIESEC Türkiye Genel Merkezi iş birliğiyle Antalya’da düzenlenen etkinlik, 18 farklı AIESEC şubesinden 700’ü aşkın genci bir araya getirdi.

AIESEC Doğu Akdeniz Başkanı Belemir Aydın’ın da katılım gösterdiği Konferansta, liderlik gelişimi, sosyal etki yaratma ve kültürler arası iş birliği gibi konular ön plana çıktı. Konferans boyunca düzenlenen oturumlar, atölye çalışmaları ve grup tartışmaları, AIESEC Doğu Akdeniz’in ulusal düzeydeki bağlarını güçlendirmesine ve organizasyonun vizyonunu genişletmesine katkı sağladı.

Açıklamada, “2025 yılı Nisan ayı sonu itibarıyla 19 genci sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla yurt dışına göndermeyi başaran AIESEC Doğu Akdeniz, bu başarıyı daha büyük hedeflere ulaşmak için bir motivasyon kaynağı olarak görüyor. NATCO’25 Konferansı’nda yer almak, AIESEC Doğu Akdeniz’in gençliğe sunduğu fırsatları artırma ve uluslararası alandaki etki alanını genişletme hedefi doğrultusunda önemli bir adım oldu. AIESEC Doğu Akdeniz, gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmaya ve onları küresel liderlik yolculuklarında desteklemeye kararlılıkla devam edecek.” ifadelerine yer verildi.