DAÜ İç Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Zehra Öngül ile Fakülte Araştırma Görevlileri Behnoush Khayat Afshari, Şule Akkuyu ve Soheil Soleimanipirmorad tarafından organize edilen etkinliğe, Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Beser Oktay Vehbi, İç Mimarlık Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hacer Başarır Dindiç, Kıbrıs Türk İç Mimarlar Odası Başkanı Pembe Komut ve IFI Komite Koordinatörü Doç. Dr. Afet Coşkun da gerçekleştirdikleri konuşmalarla katkı sağladı.

Uluslararası İç Mimarlar / Tasarımcılar Federasyonu’nun (IFI) 2026 yılı teması olan “Dijital Çağda Doğa, Kültür ve Teknolojiyi Dengelemek” çerçevesinde düzenlenen program akademisyenleri, öğrencileri ve meslek temsilcilerini bir araya getirdi. Etkinlik, yalnızca akademik başarıların kutlandığı bir tören olmanın ötesinde, dijitalleşen dünyada iç mimarlığın kültürel, çevresel ve toplumsal sorumluluklarına dikkat çeken bir platform niteliği taşıdı.

“Akıllı Sistemler ve Sanal Gerçeklik Uygulamaları Tasarım Süreçlerini Dönüştürdü”

Etkinliğin konuk konuşmacısı Kıbrıs Türk İç Mimarlar Odası Başkanı Pembe Komut oldu. Komut konuşmasında yapay zeka, dijital modelleme, akıllı sistemler ve sanal gerçeklik uygulamalarının iç mimarlıkta tasarım süreçlerini dönüştürdüğünü belirterek, teknolojinin sunduğu imkânların insan odaklı bir anlayışla ele alınmasının önemine vurgu yaptı. Komut ayrıca, standartlaşan dijital estetik anlayışının kentlerde kimlik kaybına yol açabileceğine dikkat çekerek, iç mekân tasarımında doğal unsurların, insan ölçeğinin ve kültürel belleğin korunmasının önemini ifade etti.

“İç Mimarlığın Temel Meselelerinden Biri”

DAÜ İç Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hacer Başarır Dindiç ise IFI Dünya İç Mekânlar Günü’nün, disiplinin küresel ölçekte güncel tartışmalarını görünür kılması açısından önemli

bir platform olduğunu belirtti. 2026 yılı temasının iç mimarlığın temel meselelerinden birine işaret ettiğini ifade eden Doç. Dr. Dindiç, dijitalleşmenin hızla arttığı günümüzde iç mekânların yalnızca teknolojik yeniliklerle değil kültürel kimlik, insan deneyimi ve çevresel duyarlılıkla birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı. Doç. Dr. Dindiç, bu tür etkinliklerin öğrencilerin mesleki farkındalıklarını artırdığını ve genç tasarımcıların uluslararası tasarım tartışmalarına katılımını teşvik ettiğini de kaydetti.

Program kapsamında 2025-2026 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde başarı göstererek şeref ve yüksek şeref belgesi almaya hak kazanan öğrencilere öğretim üyeleri tarafından belgeleri takdim edildi.