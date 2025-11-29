Havacılık devi Airbus, 55 yıllık tarihinde gördüğü en büyük geri çağırmalardan birini başlatarak, A320 ailesi uçaklarının yazılımlarında acil düzeltme yapılması talimatını verdi. Bu durum, A320’nin kısa süre önce en çok teslim edilen uçak modeli olarak Boeing 737’yi geride bırakmasından sadece haftalar sonra gerçekleşti.

Airbus’tan havayolu şirketlerine gönderilen bültende, yakın zamanda yaşanan bir olayın, Güneş patlamalarının uçuş kontrol sistemleri için kritik verileri bozabileceğini ortaya çıkardığı belirtildi. Sektör kaynakları, bu acil onarım kararını tetikleyen olayın, 30 Ekim’de Meksika’dan ABD’ye giden bir JetBlue uçuşu olduğunu, bu uçuşta ani irtifa kaybı yaşanması sonucu bazı yolcuların yaralandığını ve olayın Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından soruşturulduğunu bildirdi.

Onarım basit ama zamanlama kötü

Geri çağırmanın etkilediği yaklaşık 11 bin 300 A320 ailesi uçağından 6.000 kadarı hemen onarıma ihtiyaç duyuyor. Onarım, genellikle önceki bir yazılım sürümüne geri dönmeyi içeriyor ve görece basit bir işlem. Ancak bültene göre bu düzeltmeler, uçaklar tekrar uçuşa çıkmadan önce yapılmak zorunda.

Airbus sözcüsü, onarımın her uçak için yaklaşık iki saat süreceğini tahmin etse de, bu durumun zamanlaması havacılık sektörü için tam bir felaket anlamına geliyor. Yüzlerce Airbus jetinin zaten motor onarımları ve iş gücü eksikliği nedeniyle yerde beklediği bir dönemde, bu acil geri çağırma küresel uçuş operasyonlarını zorlayacak.

Havayolu şirketlerinde durum

Dünyanın en büyük A320 operatörü olan American Airlines, 480 uçağından yaklaşık 340’ının onarıma ihtiyacı olduğunu ve işi hızla tamamlamayı beklediğini duyurdu.

Ancak, bazı havayolu şirketleri büyük aksaklıklar yaşayacak:

Avianca (Kolombiya): Filosunun yüzde 70’inden fazlasının etkilendiğini belirterek 8 Aralık’a kadar olan bilet satışlarını kapattı.

Air France: Günlük uçuşlarının yüzde 5’ine denk gelen 35 uçuşunu iptal etti.

Air New Zealand ve Volaris (Meksika): Gecikme ve iptal uyarıları yayınladı.

Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA), düzeltmeyi zorunlu kılan acil bir direktif yayınladı. Analistler, onarım süresinin kısa olmasının avantaj olduğunu ancak bu kadar çok uçağın bakıma alınmasının, filoları zaten zor durumda olan şirketler için büyük bir lojistik meydan okuma olacağını belirtiyor.