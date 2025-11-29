Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan, Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken patlama meydana gelen KAIROS ve İnsansız Deniz Aracı (İDA) ile saldırıya uğrayan VIRAT gemilerindeki son duruma ilişkin bilgi verildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken yaşanan patlama sonrası yangın çıkan KAIROS isimli boş tankerdeki 25 personelin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince tahliye edildiği hatırlatıldı.

Kurtarma-12 römorkörü ve Nene Hatun acil müdahale gemisinin gece boyu gemideki yangına müdahale ettiği ve kurtarılan personelin Şile Kovanağzı İskelesi'nde sağlık ekiplerine teslim edildiği belirtilen açıklamada, "Gemide açık güvertede yangın bulunmuyor, kapalı kısımlarda ise söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Çevre birimi uzmanları ve dalgıç ekibi yangının söndürülmesi sonrası yapılacak inceleme için bölgede hazır bekliyor." ifadelerine yer aldı.

VIRAT GEMİSİ'NE İKİNCİ SALDIRI

Açıklamada, Karadeniz'de İDA saldırısına uğradığı rapor edilen VIRAT isimli gemideki son durum da paylaşılarak, şunlar kaydedildi:

“Gemiye sabah saatlerinde yeniden saldırı gerçekleştirilmiş, sancak bordasında küçük hasar oluşmuştur. Gemide yangın olmadığı raporlanırken, mürettebatın sağlık durumu iyidir. Kurtarma ekipleri herhangi bir kurtarma talebi olmadığı için güvenlik nedeniyle gemiden uzak mesafede beklemektedir. Gemi stabil durumunu korurken, mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır.”