AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay seçim çalışması yaparken, dün saat 16.30 sıralarında uzun namlulu silahların da kullanıldığı saldırı düzenlendi.

Saldırı anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Aracın üstünden ve arka camlarından çıkan saldırganlar, seçim çalışmasının yapıldığı noktaya doğru ateş ederek hızla bölgeden ayrıldı.

Bu sırada bir kadın mermilerin hedefi oldu, ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede tedavisine devam ediliyor.

150 KİŞİLİK EKİP MOBESELERİ İNCELİYOR

Emniyette 150 kişilik kamera ekibi MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı. Saldırı sonrasında olay yerinde, 14 adet uzun namlulu kovan, 3 adet 9 mm kovan, 5 araçta ve 1 ikamette isabet tespit edildi

Güvenlik kamerası kaydında saldırganların maskeli olduğu, aracın da plakasının kapatıldığı görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesi'ndeki bir dernekte seçim çalışmaları yürüttüğü esnada, derneğin bulunduğu sokağın başından silahla ateş açılması sonucu bir vatandaşımızın yaralanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüphelilerin yakalanması için tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir" denildi.