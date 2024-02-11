10.02.2024 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,148 araç sürücüsü kontrol edildi ve 299’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 26’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 24’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak ve polis dur talimatına uymamak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 22’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si yetersiz ışıkla araç kullanmak ve 69’u diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 450 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 sürücü tutuklanmış ve 50 araç ise trafikten men edilmiştir.