“Bizim davamız bir bayrak yarışı, gönül seferberliği, vefa hareketedir” diyen Sırakaya, partinin siyasetini “bayrak yarışı” anlayışıyla necip milletimize, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın vatandaşımıza ve insanlığa hizmet üzerine kurmuş büyük bir aile olduğunu vurguladı.

Partinin İngiltere ve KKTC Temsilciliği görevlerini özveriyle yürüten Abdurrahim Boynukalın ve Fahri Yönlüer’e bugüne kadar gösterdikleri çabalardan ötürü teşekkür eden Sarıkaya, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle İngiltere AK Parti Temsilciliğine Erdal Yetimova, KKTC AK Parti Temsilciliğine ise Emre Kaya’nın atandığını belirtti.