Akansoy, Meclis’e darbe yapıldığının altını çizdi ve toplumun tüm yurtsever kesimleriyle birlikte yürümeye hazır olduklarına işaret etti. "Halk yeni bir yönetim istiyor ve bize güveniyor. Toplumun tüm demokrat, yurtsever kesimleriyle adil, demokratik, liyakata dayalı sürdürülebilir bir düzeni oluşturmaya hazırız. Bu yüzden birlikte yürüyelim, birlikte yönetelim dedik" diye konuşan Akansoy, CTP’nin ülkeyi yönetmeye hazır olduğunu vurguladı.

“CTP kaos çıkarma derdinde değil”

Akansoy, "CTP’nin kaos çıkarma gibi bir derdi yok. Problemin özü UBP’nin kendi içinde" diyerek mecliste yaşanan kaosun sorumlusunun hükümet olduğunu belirtti. "29 vekile sahip bir hükümet, 26’yı bulamıyor. Çift mühürlü oy pusulaları ortada. UBP’nin parti bütünlüğü ortadan kalktı, bölünmüş durumda" diyerek UBP içinde ciddi sorunlar yaşandığını vurguladı. Akansoy, UBP Genel Başkanı Ünal Üstel'in parti bütünlüğünü sağlayamadığını ve bunun ülkeye zarar verdiğini de söyledi. “İdarenin elinde üç hukuk görüşü var. Her üçü de, seçimlerin geçersiz olduğunu, Divanın toplanıp hukuki temelde yeniden karar alması gerektiğini ifade ediyor. Üç Meclis hukukçusunun demokratik ve sosyal hukuk devleti, Anayasa ve diğer mevzuat kapsamında ortaya koyduğu görüşleri kimsenin göz ardı etme hakkı yoktur.” diyen Akansoy, konunun yargıya taşınabileceğini ancak çözümün öncelikle divanda olduğunu dile getirdi. Akansoy, Ziya Öztürkler'in kendi imzası ile beni Başkan ilan edin diye yazı yazmasının ise siyasi ahlaka da teammüllere de aykırı olduğunu söyledi.

“Kaosu yaratan hükümettir”

"Kaosa kim oynuyor? Kaosa oynayan bizzat hükümettir" diyen Akansoy, hükümetin ülkeyi bu krizle yönetemeyeceğine dikkat çekti. Asım Akansoy, erken seçim çağrısı yaparak CTP’nin sine-i millete dönme gibi bir tartışmasının, gündeminin olmadığını belirtti. Akansoy, "Siyasi kararımız budur, böyle bir konu gündemimizde yok" diye konuştu. "Güvensizlik önergesi konusunda problemimiz yok, ama bunu doğru zamanda vermek istiyoruz" diyerek stratejik bir muhalefet yaklaşımı sergilediklerini ifade etti. Ekonomik sıkıntılara da değinen Akansoy, halkın huzursuz olduğunu ve hayatın bu şekilde devam etmesini istemediğini belirtti. "Ekonomide daralma var, hayatımız zorlaşıyor, ilerde daha büyük dayatmalarla karşı karşıya kalacağız" diyerek, gelir adaletsizliğinin arttığını, orta sınıfın neredeyse kalmadığını söyledi. Akansoy, toplum örgütleriyle sürekli temas halinde olduklarını, halkın ve emekçi kesimin büyük bir belirsizlik, fiili fakirleşme yaşadığını bildiklerini ifade etti.

“CTP ülkeyi yönetmeye hazırdır”

"Güvensizlik önergesi ile ilgili talep varsa günü gelince CTP gereğini yapar" diyen Akansoy, "Meclis’e darbe yapıldı ve CTP mücadele veriyor. Bu sadece CTP’nin değil, tüm demokratların, tüm yurtseverlerin meselesidir" diyerek, CTP’nin halkın beklentilerini karşılama konusunda kararlı olduğunu vurguladı. Son olarak kamuoyu yoklamalarına değinen Akansoy, "CTP şu anda yüzde 35 bandında ve Cumhurbaşkanlığı araştırmalarında Tufan Erhürman birinci sırada" dedi. "Halk bize yönetim sorumluluğu veriyor ve güveniyor. Toplumun tüm demokrat, yurtsever kesimleriyle adil bir düzeni yeniden oluşturmaya hazırız. Bu yüzden birlikte yürüyelim, birlikte yönetelim dedik" diyerek, CTP’nin ülkeyi yönetmeye hazır olduğunu vurguladı.