Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın “Artık ‘kuzey’ demek istemiyoruz; Kıbrıs Türk Devleti…” şeklindeki açıklamasına dikkat çekti.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan CTP Genel Sekreteri Akansoy, “İsimlerle uğraşmak yerine, halkın önünü açmak için zihniyetinizi değiştiriniz” dedi.

Akansoy, “Kıbrıslı Türk toplumu ve dünya devletleri sizin ayrılıkçı tezlerinizi reddediyor. İsim değişikliği ile sadece kendinizi kandırıyorsunuz. Kıbrıslı Türklere saygılı olun. Halkımızın iradesi üzerinden siyaset yapmak mıdır, kardeşlik hukuku?” diye sordu.

“KİMSE BUNU UNUTMASIN, BURADA HAYSİYET SAHİBİ BİR HALK VAR”

“Bu kadar savrulma artık yeter” ifadelerini kullanan Akansoy, açıklamasına şöyle devam etti:

“Kıbrıslı Türk halkının varlığını dinamitleyecek her türlü ayrılıkçı tezinizi reddedeceğimizi bir yere not ediniz.

3 yıldır halka zaman kaybettiriyor, 1990’ların şahin tezlerini çeşitli politik gerekçelerle yeni tezler-miş gibi köpürtüyorsunuz. Vardığınız hiçbir yer yok. Bu zihniyet ile varamayacaksınız da. Biz… Ne azınlık ne de alt yönetim olacağız. Kimse bunu unutmasın, burada haysiyet sahibi bir halk var.”