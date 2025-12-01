Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) dün gerçekleştirilen Olağanüstü Kurultayı sonrasında açıklama yapan Asım Akansoy, başkanlığa seçilen Sıla Usar İncirli’yi yeniden tebrik ederek başarı dileklerini yineledi.

Akansoy, Kurultay sürecinde ve ilçe ziyaretlerinde paylaştığı görüşlerin, partinin ilkesel çizgisi doğrultusunda demokratik, şeffaf ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışını güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Asım Akansoy, Kurultay’da oy birliğiyle alınan kararların “ortak iradenin somut bir göstergesi” olduğunu belirterek, bu kararların eksiksiz uygulanmasının parti geleceği açısından zorunlu olduğunu ifade etti.

Önümüzdeki dönemde hem Kurultay kararlarının hem de kendi ortaya koyduğu vizyonun partide somut adımlara dönüşmesi için çalışacağını söyleyen Akansoy, kurumsal kapasitenin artırılması, karar alma süreçlerinin tabana yayılması ve topluma güven veren bir siyasal hat oluşturulması için sorumluluk üstlenmeye devam edeceğini kaydetti.

Kurultaya katılarak iradesini ortaya koyan tüm üyelere teşekkür eden Akansoy, birlik ve kararlılık mesajı verdi.