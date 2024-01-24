Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı eleştirerek, “Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmelerde özne olmaktan çıkarıldığını” savunan Akansoy, “Artık Kıbrıs sorununda çözüm ve diyalog adresi sadece Ankara oldu. Bu bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Kıbrıs sorununda belirleyici etkisi olan Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum siyasi iradesidir” dedi.

İngiliz Yüksek Komiseri Irfan Siddiq tarafından geçen günlerde yapılan açıklamaları ele alan Akansoy, İngiltere’nin garantör bir ülke olduğunu ve Kıbrıs sorununa dair son derece net bir duruşu olduğunu belirtti. “İngiltere’nin, KKTC’nin ayrı bir devlet olarak tanınmasının ya da egemen eşitliğe dayalı bir müzakere sürecinin mümkün olmadığını ortaya koyduğunu” dile getiren Akansoy, Kıbrıs sorununun, BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde siyasi eşitliğe dayalı bir federasyon sistemine dayanması gerektiğini söyledi.

Kıbrıslı Türklerin, sonuç odaklı ve takvime dayalı bir müzakere süreci istediğini ifade eden Akansoy, “Artık gelişi güzel bir müzakere süreci değil, sonuç odaklı bir süreç istiyoruz. Masaya oturduğumuzda federasyona ulaşmak istiyoruz, Siddiq bunu bilmeli ve garantör bir ülkenin büyükelçisi olarak bu yaklaşımı öne çıkarmalıdır” dedi.

Mevcut durumu idare etme çabalarının kabul edilebilir olmadığını kaydeden Akansoy, Kıbrıs Türk tarafının, BM tarafından atanan Özel Temsilci Maria Cuellar ile çok iyi ilişkiler kurması ve yapıcı olması gerektiğini belirtti. Bu fırsatların her zaman karşılarına çıkmadığını ifade eden Akansoy, “Yeni bir sürece kapı açılabilecek bir dönemde olabiliriz, diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

İngiliz Yüksek Komiseri Irfan Siddiq’a, Kıbrıs Türk tarafının verdiği tepkileri değerlendiren Asım Akansoy, Siddiq’ın açıklamalarının, Kıbrıslı Türklerin iç işlerine karışma anlamına gelmediğini belirterek, İngiltere Yüksek Komiseri’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşlerini aktardığını kaydertti. Akansoy, “Siddiq, Kıbrıs’ın kuzeyindeki et fiyatlarıyla ilgili mi konuştu?” diye sordu.

-“Kıbrıs Türk halkına göre yaşadıkları sorunların temelinde hala Kıbrıs sorunu yatıyor”

CTP olarak ülkedeki siyasi gelişmelere yönelik çeşitli anketler yaptıklarını ifade eden Akansoy, bu anketten çıkan sonuçlara dair bazı verileri de programda paylaştı. Akansoy, ankete göre, Kıbrıslı Türklerin birçok sorundan bahsettiğini ancak sorunların temelinde Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü yattığının bilincinde olduğunu kaydetti.

“Kıbrıslı Türklerin ankette mevcut yöneticilerden rahatsız olduğunun görüldüğünü” savunan Asım Akansoy, “Halkın büyük çoğunluğu, Kıbrıs Türk yönetiminin kararlarının kendisi alması gerektiğini, Türkiye ile doğru zeminde iyi ilişkiler kurulması gerektiğini söylüyor. Türkiye’nin burayı yönetmesini de, Türkiye ile çatışma içinde bulunmasını da kabul etmiyor. Burayı kendimiz yönetmemiz lazım diyor” şeklinde konuştu.

-“Ortaya koyduğumuz siyaset kabul görüyor”

CTP olarak yıllardır bu eksende siyaset yürüttüklerini söyleyen CTP Genel Sekreteri Akansoy, anket sonuçlarına göre, ortaya koydukları siyasetin Kıbrıs Türk halkı tarafından kabul gördüğünü söyledi.

Yapılan araştırmaya göre gelecek hafta bir erken seçim yapılması durumunda CTP’nin birinci parti çıktığını kaydeden Akansoy, aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı için de anket yaptıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı ile ilgili ankette katılımcılara, “Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimin Cumhurbaşkanı olmasını istiyorsunuz” şeklinde soru sorduklarını ancak bu soruya herhangi bir şık eklemediklerini ifade eden Akansoy, burada CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın isminin öne çıktığını söyledi.

“Toplumun bir numaraya koyduğu isim Tufan Erhürman’dır” diyen Akansoy, “yarışın iki kişi arasında geçeceğini ama şimdiden bu yarışın CTP lehine kopmaya başladığını” kaydetti.