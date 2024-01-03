Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Adıyaman’da bugün görüşülmeye başlanan Isias Otel davasında suçluların bilinçli taksir değil, olası kast ile yargılanmaları gerektiğini, bu sayede hak edilen cezanın verilebileceğini söyledi. Akansoy bugün BRT’de Pembe Paşaoğulları’nın hazırlayıp sunduğu “14. Saat” programına konuk olarak gündemdeki konuları değerlendirdi. 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman’daki Isias Otel’de hayatlarını kaybedenler için hak arayışının bugünkü dava ile başladığına dikkat çeken Asım Akansoy, bu konunun tüm Kıbrıs Türk halkını derinden etkileyen hassas bir konu olduğunu ifade etti. Hayatlarını kaybedenlerin aileleriyle birlikte halkın da bu konuya özel bir önem gösterdiğini dile getiren Akansoy, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve milletvekillerinin de davayı yerinden takip etmek üzere Adıyaman’a gittiğini belirtti.

“Tatmin edici sonuç almazsak bu bizi derinden yaralar”

Davanın bugün görüşülmeye başlandığını aktaran Akansoy, bu süreçte tatmin edici bir sonuç çıkmaması halinde bunun Kıbrıslı Türkleri derinden yaralayacağını açıkladı. Bundan dolayı Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği tarafından ortaya konan bilinçli taksir değil, olası kast üzerine yargılanma tezinin hayat bulması gerektiğinin altını çizen Akansoy, “Olası kast üzerinden yargılanırlarsa faillerin daha tatmin edici düzeyde ceza alacaklarını hepimiz öngörebiliriz” dedi. Akansoy, “Bizim için önemli olan suçluların gerekli cezayı alması yönündedir” dedi.

“Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği etrafında bütünleştik”

Tüm Kıbrıs Türk halkının bu davada Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği etrafında bütünleştiğini kaydeden Akansoy, davanın çok uzun sürmeyebileceğini, çünkü Kıbrıslı Türkler olarak mahkeme heyeti üzerinde gerekli sosyal baskıyı yaptıklarını söyledi. Başbakanından ana muhalefet başkanına, milletvekilinden avukatına kadar Kıbrıslı Türklerin tek vücut halinde davayı yerinde takip etmeye gittiğini anımsatan Akansoy, bunun da Kıbrıslı Türklerin Isias Otel Davası’na verdikleri önemi gösterdiğini söyledi. İlk etapta 3 gün sürecek olan bu davanın belli bir süre öteleneceğini ancak çok da uzun sürmeyecek bir süreçte tamamlanmasının beklendiğini kaydeden Akansoy, herkesi rahatlatacak bir sonucun çıkmasını ümit ettiğini söyledi.

“Sanıkların mahkeme salonuna getirilmeleri gerekir”

Bu sabah yapılan ilk duruşmada 11 sanıktan 1 tanesinin dinlendiğini aktaran Akansoy, “Sanıkların her ne gerekçeyle olursa olsun mahkeme salonuna getirilmeleri ve orada yaşananların sorgulanması, konuşulması ve tartışılması gerekirdi” dedi. Görüştüğü hukukçuların da sanıkların uzaktan video konferans yoluyla mahkemeye bağlanmasının yanlış olduğu görüşünü belirttiğini kaydeden Akansoy, yarınki duruşmada sanıkların mahkemeye getirilmesinin talep edildiğini de açıkladı. Sürecin hassasiyetle takip edildiğini ifade eden Akansoy, davadan gereken sonucun alınması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.