Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Şehit İlker Karter Caddesi üzerinde saat 22.00 sıralarında, 164 miligram alkollü içki tesiri altındaki P.A. (K-27), yönetimindeki UE 258 plakalı salon araç ile dikkatsiz şekilde ve ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden ana yola giriş yaptı.

P.A. aracıyla, o esnada ana yol üzerinde güney istikametine doğru seyreden Zehra Kızan Erol (K-46) yönetimindeki AA 337 S plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

UE 258 plakalı araç sürücüsü, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp, trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.