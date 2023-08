Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, İskele’de bir siteye ait yer altındaki kirli atık su toplama havuzunda rutin kontrol ve çalışma yapan Mohammad Şhayeste ve Mohamad Aghajeloo’nun yer altındaki havuz ve koridorda biriken gazlardan dolayı baygınlık geçirerek hayatını kaybetmesine dikkat çekti.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Akansoy, “İş sağlığı ve güvenliği kuralları uygulanmıyor, her hafta bir emekçi, işçi ölüyor buralarda diye aylardır uyarıyoruz” dedi.

Akansoy, “Denetleyin, cezaları caydırıcı noktaya getirin, denetim eleman sayısını artırın, toplum örgütlerini denetim süreçlerine dahil edin vs. vs. diye her gün konuşuyoruz. Her gün göreve çağırıyoruz. Kör ve sağırsınız. Siz yönetici olduğunuz sürece işçilerin emekçilerin yaşamı büyük tehlikede olmaya devam edecek. Sizde ne utanacak yüz ne de vicdan var…” ifadelerini kullandı.