Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) konuşma yapan Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile CHP milletvekilleri arasında 'Mavi Vatan' tartışması yaşandı. Akar "Mavi Vatan'ı parçalamak isteyenlerin akıbeti malum. Bazıları denizde boğuldu, kimileri çukurlarda gömüldü." ifadelerini kullandı. Akar'ın sözleri sonrası muhalefet sıraları ayaklandı.

Türkiye'nin "Mavi Vatan" vizyonu Cumhuriyet Halk Partisi'ni rahatsız etti.

CHP'li Namık Tan, Türkiye'nin deniz yetki alanlarını korumaya alan Mavi Vatan davası için, "Masal" nitelemesini yaparak skandala imza attı.

MECLİS'TE MAVİ VATAN TARTIŞMASI

Namık Tan'a tepkiler sürerken tartışma TBMM'ye de yansıdı.

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile CHP milletvekilleri arasında 'Mavi Vatan' tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeleri içeren 17 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' üzerinde görüşmeleri sürdürmek üzere Meclis Başkan Vekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

HULUSİ AKAR'DAN SERT TEPKİ

Gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın 'Mavi Vatan'a ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

"PARÇALAMAK İSTEYENLERİN AKIBETİ MALUM"

Akar, "Ana vatan, gök vatan, mavi vatan, yavru vatan ayrılmaz bir bütündür; ayrılamaz, parçalanamaz. Parçalamak isteyenlerin akıbeti malum. Bunlardan kimileri denizlerde boğuldu, kimileri dağlarda çukurlarda gömüldü. Mavi Vatan; Karadeniz'de, Akdeniz'de, Ege'de, kara suları, kıta sahanlığı, deniz yetki alanları dahil denizlerimizin atlındaki ve üstündeki her türlü hak ve menfaatlerimiz, yani denizlerdeki misak-ı millimizdir, milli meselemizdir" dedi.

"BU AÇIKLAMA GAFLET VE BÜYÜK BİR TALİHSİZLİKTİR"

Akar, 12 bin kilometre kıyı, 462 bin kilometrelik deniz alanıyla Mavi Vatan'ın açık bir gerçek olduğunu belirterek şunları söyledi:

Mavi Vatan masal değildir. Uzaktan yakından birçok devletin içeri denizlerimizdeki imkan ve fırsatlardan yararlanmak için her türlü gayreti gösterdiği bir ortamda görev yapıyoruz. Bu görevler sırasında kullandığımız İHA'larımız, SİHA'larımız, TCG Anadolu'muz ve diğer Türk savunma sanayi ürünlerimiz gerçekten bir masal değil, hayatımızın gerçekleridir. Devletimizin askeriyle, siviliyle, her türlü kahramanlık ve fedakarlığı göstererek hak ve menfaatlerimizi korumasını da masal olarak nitelemek gerçekten büyük bir gaflet ve büyük bir talihsizliktir. Hele hele bunun yıllarca dışişlerinde görev yapmış bir milletvekilimiz tarafından dile getirilmesi gerçekten akıllara ziyan ki ben birçok CHP'li milletvekili arkadaşımızın da bizlerle aynı görüşleri paylaştığına inanıyorum. Masalın çeşitli unsurları var. Bu unsurlardan hiçbiri Mavi Vatan için geçerli değil. Mavi Vatan'ı masal olarak nitelemek, Mavi Vatan'a 'masal' demek ne demek? Türkiye'nin denizleştirilmesini engellemektir. Türkiye'yi Antalya Körfezine hapsetmektir.

MUHALEFET SIRALARINDAN UĞULTU YÜKSELDİ

Akar'ın sözleri sonrası muhalefet sıralarından uğultular yükseldi.

Akar ile muhalefet milletvekilleri arasında tansiyonun yükseldiği anlar kameralara yansıdı.