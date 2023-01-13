Karada; “Bakanlar Kurulu, ekte sunulan 2023 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) Emirnamesi'ni onaylayarak, Resmi Gazete'de yayımlanmasına karar verdi.” denildi.

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Resmi Gazete’de yayımlanan dünkü kararda 2023 Fiyat İstikrar Fonu (akaryakıt, tarımsal ürün ve TÜK TİM maddeleri) (fona yatırılacak miktarlar) (Değişiklik) Emirnamesi yayımlandı.

2023 Fiyat İstikrar Fonu Emirnamesinde yapılan değişiklikle Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve TÜK-TİM maddelerinde fona yatırılacak miktarlarda değişikliğe gidildiği belirtildi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ’nun, akaryakıt fiyat larında değişiklik olmayacağını açıklamasının ardından Fiyat İstikrar Fonu Emirnamesinde yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı.

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