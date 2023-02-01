Fidan, dünya piyasasında yaşanan düşüş nedeniyle indirimin söz konusu olduğunu vurguladı.

Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı bir yılda yüzde 132 arttı

Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı bir yılda yüzde 132 arttı

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