Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı bir yılda yüzde 132 arttı Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı bir yılda yüzde 132 arttı

Benzinciler Birliği Başkan Yardımcısı Ertan Fidan, açıklama yaparak, akaryakıt fiyatlarında indirim beklendiğini belirtti.

Fidan, dünya piyasasında yaşanan düşüş nedeniyle indirimin söz konusu olduğunu vurguladı.

Kaynak: Kıbrıs Postası