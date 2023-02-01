Benzinciler Birliği Başkan Yardımcısı Ertan Fidan, açıklama yaparak, akaryakıt fiyatlarında indirim beklendiğini belirtti.
Fidan, dünya piyasasında yaşanan düşüş nedeniyle indirimin söz konusu olduğunu vurguladı.
Kaynak: Kıbrıs Postası
Benzinciler Birliği Başkan Yardımcısı Ertan Fidan, açıklama yaparak, akaryakıt fiyatlarında indirim beklendiğini belirtti.
Fidan, dünya piyasasında yaşanan düşüş nedeniyle indirimin söz konusu olduğunu vurguladı.
Kaynak: Kıbrıs Postası
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