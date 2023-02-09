Akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 95 ve 98 oktan benzin 35 kuruş, Euro Dizel 1, 59 TL ve Gaz yağında ise 2,7 TL indirim yapıldı. Yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.

Buna göre, 95 oktan benzin 20,26 TL, 98 oktan benzin 20, 57 TL, Euro Dizel 19,68 TL, Gaz yağı 19,39 TL’den satışa sunulacak.

3 Şubat’taki düzenleme kapsamında 95 oktan benzin 20,61 TL, 98 oktan benzin 20,92 TL, Euro Diesel 21,27 TL, Gaz yağı ise 22,09 TL’den satılıyordu.