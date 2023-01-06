ÖZEL HABER - Pelin Yükselay

Kıbrıs Türk Petrollerine ait bazı istasyonları Euro Diesel stoklarının tükendiğini duyurdu.

Mak Petrol isimli benzin istasyonu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tedarik sağlayamadıkları için Euro Diesel stokları bulunmadığını duyurdu.

Bunun üzerine Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na ulaşan Gündem Kıbrıs muhabiri, boş gemi bulunamadığından yakıt sorunu ile karşı karşıya kalındığını, bugün itibariyle sorunun çözüldüğünü geminin gelmesi ile Pazar günü yakıt sıkıntısının ortadan kalkacağını öğrendi.