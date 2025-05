Haber: Pelin Yükselay

Akaryakıt fiyatları, "2025 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi" çerçevesinde yeniden düzenlenerek Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, 95 oktan benzin 39,12 TL, 98 oktan benzin 40,12 TL, eurodiesel 37,73 TL ve gazyağı 37,73 TL oldu.

“Petrol fiyatları düşüşte bu neyin zammı?”

Akaryakıt fiyatlarına gelen zam, vatandaşı çileden çıkardı.

Gündem Kıbrıs WEB sitesinin haberi yayımlamasının hemen ardından vatandaşlar haberi yorum yağmuruna tuttu.

Dünyada petrol fiyatlarının gerilediğine dikkat çeken vatandaşlar ‘bu neyin zammı?’ diye sorarak tepki gösterdi.

Ülkede A’dan Z’ye her şeye zam geldiğinden yakınan vatandaşlar, her gün yeni bir zam haberi almaktan ‘bıktıklarını’ dile getirdi.

“Hayat pahalılığı da zamlar oranında açıklansın”

İstatistik Kurumu’nun her ay açıkladığı hayat pahalılığı rakamlarının zam haberleri ile eşleşmediğine de dikkat çeken vatandaşlar, şunları kaydetti:

“Gözümüzü her gün yeni bir zam haberi ile açıyoruz. Geçtiğimiz aylarda elektriğe, ardından geçtiğimiz günlerde una, yumurtaya ve şimdi de akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Sabah gözümüzü zamla açıp ardından zamla kapatıyoruz. Asgari Ücret aynı yerde sayarken ve düşükken yapılan bu zamlar çok acımasız. Şimdi de akaryakıt fiyatları zamlandı. Dünya ekonomi piyasalarında brent petrol fiyatları düşüş eğiliminde iken gelen bu zammı anlayamıyoruz. Zamlar ardı ardına gelirken, hayat pahalılığı ise yüzde 2, yüzde 3 olarak açıklanıyor. Kesinlikle bu rakamların doğruyu yansıttığını düşünmüyoruz. Madem her şeye zam geliyor, vatandaş bu kadar eziliyor hayat pahalılığı da doğru oranda açıklansın”

“Alım gücümüz düştükçe düşüyor”

İstikrarlı bir şekilde batışa sürüklendiklerine dikkat çeken vatandaşlar, alım güçlerinin her geçen gün düştüğüne dikkat çekerek yapılan bu zamların geri çekilmesini talep etti. Hayat pahalılığı altında ezildiklerini dile getiren vatandaşlar, ‘eve giderken nasıl ekmek götüreceğiz derdindeyiz. Sadece temel tüketim maddelerini alalım diyoruz, onun bile altından kalkamıyoruz. Et pahalı, süt pahalı, ekmek pahalı. Ulaşım için akaryakıt şart pahalı, elektrik şart pahalı. Lüks saydığımız harcamalardan kısabiliyoruz ancak bunlardan kaçınamıyoruz. Gelirimiz ve giderimiz birbirini karşılamıyor, evimize et götüremiyoruz, çocuklarımızın masraflarını karşılayamıyoruz. Bizler hayatımızı nasıl idame ettireceğiz?’ diye sordu.

“Akaryakıta zam demek her şeye zam demektir”

Akaryakıta gelen zammın diğer sektörlerde de domino etkisi yaratarak bir zam furyasının daha başlayacağına dikkat çeken vatandaşlar şunları kaydetti:

“Akaryakıta zam geldi demek şimdi yine A’dan Z’ye her şeye bir zam daha gelecek demek. Biz bu zamlar karşısında artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Zamlar olurken maaşlara da dokunsunlar. Özellikle asgari ücretle geçinen kira ödeyen bir de çocuklu aileler bu durumla başa çıkamıyor.”