Akaryakıt fiyatlarındaki zamlara bir yenisi daha eklendi.

Yarın yürürlüğe girecek yeni fiyatlara göre; 95 oktan ve 98 oktan 1.02 TL, Euro Diesel fiyatı 1.05 TL, gazyağı fiyatı ise 2.09 TL arttı.

Yeni düzenlemeye göre; 95 oktan benzin 28.79 TL’den 29.81 TL’ye, 98 oktan benzin ise 29.35 TL’den 30.37 TL’ye çıktı.

Ayrıca Euro Diesel 27.44 TL’den 28.94 TL’ye, gazyağı ise 26.85 TL’den 28.94 TL’ye yükseldi.

Cumhurbaşkanlığı: Kıbrıs Haber Ajansı, gerçeği çarptırarak haber yaptı Cumhurbaşkanlığı: Kıbrıs Haber Ajansı, gerçeği çarptırarak haber yaptı

Bu zamla birlikte akaryakıt 2 ay içerisinde 8. kez zamlanmış oldu.

Zamlı fiyatlar Resmi Gazete'de yayımlandı.