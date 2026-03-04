Bunlar da ilginizi çekebilir

Tutuklamaların, dün sabah serbest bırakılan Niyazi Öztürk ile aynı soruşturma kapsamından tutuklandığı haber merkezimize gelen bilgiler arasında.

İlgili şahısların yarın sabah teminat için Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.

Polisin bugün, eğitim Bakanlığına giderek ilgili şahsı tutukladığı, eşini de evinden aldığı öğrenildi.

İlgili üniversitede yüksek lisans yapan biri eğitim Bakanlığında, diğeri de ilköğretimde görevli karı- koca “sahte diploma” soruşturması kapsamında tutukladı.

Sahte diploma davasında polis soruşturması devam ediyor.

