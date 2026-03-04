Sahte diploma davasında polis soruşturması devam ediyor.
İlgili üniversitede yüksek lisans yapan biri eğitim Bakanlığında, diğeri de ilköğretimde görevli karı- koca “sahte diploma” soruşturması kapsamında tutukladı.
Polisin bugün, eğitim Bakanlığına giderek ilgili şahsı tutukladığı, eşini de evinden aldığı öğrenildi.
İlgili şahısların yarın sabah teminat için Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.
Tutuklamaların, dün sabah serbest bırakılan Niyazi Öztürk ile aynı soruşturma kapsamından tutuklandığı haber merkezimize gelen bilgiler arasında.
