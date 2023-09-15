GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL HABER

Dünya piyasalarında yükselen Brent Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki artış, akaryakıt zammını getirdi. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, akaryakıta litre başına 1 TL zam yapıldı.

Buna göre, 95 Oktan 31.21 TL'den 32. 21 TL'ye, 98 oktan 31.77 TL'den 32.77 TL'ye, Euro dizel ve Gaz yağı ise 29.65 TL'den 31.65 TL'ye yükseldi.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ…

Gündem Kıbrıs ekibi, sokağa çıkarak vatandaşlara akaryakıta yapılan bu fiyat artışlarını sordu. Konuyla ilgili 'Sözün bittiği yerdeyiz' diyen vatandaşların aylık akaryakıt masrafı minimum 2 bin 500 TL, maksimum 8 bin TL'ye ulaşıyor. Ülkedeki pahalılığın had safhada olduğundan yakınan vatandaşlar, akaryakıt gibi kullanmaması imkânsız olan bir maddenin bu kadar pahalı olmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

“ALDIĞIMIZ NEFES KURSAĞIMIZDA KALIYOR”…

Akaryakıt zamlarından dolayı araçlarını sadece ev-iş olarak kullanmaya özen gösterdiklerini belirten vatandaşlar, 'hafta sonu ailemizi gezmeye götürmek için defalarca düşünüyoruz. Önce benzin parası aklımıza geliyor. Bu akaryakıt fiyatları ile aldığımız nefes kursağımızda kalıyor' ifadelerini kullandılar.

VATANDAŞ TOPLU TAŞIMA İSTİYOR…

Ülkede toplu taşıma olmamasından da yakınan vatandaşlar, toplu taşıma ağının geliştirilmesi ile birlikte özel araçlarını kullanmak zorunda kalmayacaklarını belirterek, 'araçlarımız evde kalacak, biz toplu taşıma ile işe gideceğiz. O zaman araçlarımızdaki benzini hafta sonu ailemizi gezdirmek için kullanabileceğiz' ifadelerini kullandılar.