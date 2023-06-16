AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de saat 01.02'de 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin derinliği 5,28 kilometre olarak kaydedildi.