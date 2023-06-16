AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de saat 01.02'de 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.
Depremin derinliği 5,28 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de saat 01.02'de 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.
Depremin derinliği 5,28 kilometre olarak kaydedildi.
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