Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

En yakın yerleşim merkezine 89,11 kilometre uzaklıkta oluşan depremin 7,88 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

METEOROLOJİ, DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4,1 OLARAK AÇIKLADI

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü Sismoloji Servisi, bugün saat 17.05 lokalde, Erenköy Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 125 km uzaklıkta, hafif şiddette ve aletsel büyüklüğü Richter Ölçeğine göre ML:4.1 olan deprem kaydedildiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi Sismoloji Servisi Bölgesel Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi Deprem Raporuna göre, yapılan ilk değerlendirme sonucunda depremin merkez üssünün 35.26 Kuzey ve 35.52 Doğu Koordinatlarında, yaklaşık 45 km derinliğinde Kıbrıs’ın doğusunda denizde olduğu saptandı.