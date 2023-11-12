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İsrail'in Gazze'ye yoğun saldırılarının başlamasının ardından ABD ordusu Akdeniz'e iki uçak gemisi dahil yoğun konuşlandırmalar yapmış, oluşturduğu hava köprüsüyle İsrail'e cephane taşırken bölgede tatbikatlara başlamıştı.

Ailelerine saygı nedeniyle kazadan etkilenen askeri personel hakkında da bilgi verilmeyeceği kaydedilen açıklamada, kazanın soruşturulduğu fakat düşmanca bir eylemden kaynaklanmış gibi gözükmediği ifade edildi.

ABD Avrupa Komutanlığı, düşen uçağın modeli hakkında açıklama yapmaktan kaçınırken, “Olayın nedenlerinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı” ifadelerine yer verdi.

Merkezi Almanya'nın Stuttgart kentinde bulunan ABD Avrupa Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de eğitim faaliyetleri yapan bir ABD askeri uçağının cuma akşamı kaza kırıma uğrayarak düştüğü belirtildi.

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