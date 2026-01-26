Afrika'dan Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan bot Akdeniz'de battı. Botta yer alan en az 50 kişinin öldüğü belirtilirken sadece 1 kişinin kurtulduğu açıklandı.

Maltalı yetkililer, kazadan kurtulan göçmenin Tunus açıklarında bir kargo gemisi tarafından kurtarıldığını belirtti. Kurtulan göçmenin Malta'da tedavi altına alındığı kaydedildi. Göçmenin ifadelerine başvuran yetkililer botla Akdeniz'e açılan göçmenlerin 24 saat boyunca deniz kaldıklarını söyledi.

Geçtiğimiz hafta Alarm Phone isimli göçmenlere destek veren bir grup, Tunus'tan yola çıkan en az üç teknenin Akdeniz'in orta kesiminde yaklaşık 150 kişiyle birlikte kaybolduğunu bildirmişti. Batan teknenin bunlar arasında olup olmadığı henüz doğrulanmadı.