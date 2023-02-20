Son dakika gelişmesine göre, Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi ''EMSC'' Hatay'da olan deprem için tsunami uyarısı verdi. Depremin ardından kıyı şeridindeki insanların tedbirli olması istenirken durum değerlendirmesinin devam ettiği bildirildi.

Yapılan uyarı şöyle:

AFAD: DENİZ SEVİYESİ YÜKSELEBİLİR

AFAD tarafından yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm’e kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir."