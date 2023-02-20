Son dakika gelişmesine göre, Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi ''EMSC'' Hatay'da olan deprem için tsunami uyarısı verdi. Depremin ardından kıyı şeridindeki insanların tedbirli olması istenirken durum değerlendirmesinin devam ettiği bildirildi.
Yapılan uyarı şöyle:
⚠🌊TSUNAMI RISK UNDER EVALUATION— EMSC (@LastQuake) February 20, 2023
Depending on #earthquake-coastline distance, #tsunamis
AFAD: DENİZ SEVİYESİ YÜKSELEBİLİR
AFAD tarafından yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm’e kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir."
Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm’e kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir.— AFAD (@AFADBaskanlik) February 20, 2023
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