Akdoğan’da Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) ambarları önünde, yönetimindeki kamyonla, aracının önünde yaya olarak duran Cengiz Serdahoğulları’na çarpıp ölümüne sebep olan Mehmetçik’te sakin A.M, mahkemeye çıkartıldı.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde Ceza Davaları Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler huzuruna çıkartılan A.M aleyhine tahkikat maksatlı 1 gün tutukluluk emri temin edildi.

Polis, olay yerinden temin ettiği kamera kayıtlarını inceleyip, görgü tanıklarından ifade alacak.

Dünkü tutukluluk duruşmasında, iddia makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Hüseyin Eser, meseleyle ilgili gelişmeleri aktarması için Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Amirliği Tahkikat Şubesi’nde görev yapan polis çavuşu Hatice Zeybek’i yeminli şahadete çağırdı.

Tanık polis çavuşu Hatice Zeybek, 16 Mayıs’ta, saat 15.40’ta, Akdoğan’da, Şehit Şefik Ünlü Sokak üzerinde bulunan 14 no’lu ikametgahın önünde meydana gelen feci kazanın olgularını aktardı.

Çavuş Hatice Zeybek, Mehmetçik’te sakin zanlının, konu yerde, TÜK’e ait tartıya çıkmak için ön kısmı güney istikametine bakar şekilde, çalışır vaziyette bekleyen THZ 429 plakalı arpa yüklü kamyon aracı, park halinden dikkatsiz bir şekilde ileriye doğru hareket ettirdiğini söyledi.

Zeybek, zanlının, tartıya çıkmak için sağa doğru dönüşe geçtiğinde ise o esnada kamyonun önünde yaya olarak bulunan Gazimağusa’da sakin Cengiz Serdahoğulları’na aracının ön kısmıyla çarpıp, adı edileni kamyonun altına aldıktan sonra, aracının sağ arka tekerlekleriyle kafatası üzerinden geçtiğini anlattı.

Hatice Zeybek, kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Cengiz Serdahoğulları’nın aldığı yaralara dayanamayarak, kaza yerinde yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Zeybek, zanlıyı suçüstü hali gereği tutuklayıp, Dörtyol Karakolu hücrelerine yerleştirdiğini kaydetti ve mahkemeden, henüz yeni başlattığı tahkikatını salimen yürütebilmek için zanlı aleyhine tutukluluk emri talep etti.

Zeybek, ayrıca, kaza mahalinden temin ettiği ve etmesi gereken kamera kayıtlarının inceleneceğini ve görgü tanıklarından ifade temin edeceğini belirtti.

Huzurundaki talebi değerlendiren kademli yargıç, zanlının 1 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi

