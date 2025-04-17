Yazılı açıklama yapan Manga, Kıbrıs Türk halkına yönelik kullanılan ifadelerin toplumun birlik duygusunu hedef aldığını belirtti. Açıklamasında, “Sayın Başbakanımıza ve halkımıza yönelik sarf edilen çirkin sözleri esefle karşılıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ile aramızda var olan köklü ve samimi bağlar bu tür yaklaşımlarla zedelenemez. Bizler her zaman Sayın Ünal Üstel’in arkasındayız” ifadelerine yer verildi.

Kıbrıs Türk toplumunu küçük düşürücü benzetmelerin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Manga, “Bu halkı ‘başka bir aidiyet’ üzerinden itham etmeye çalışmak, hem geçmişimize hem de mücadele tarihimize hakarettir. Bu tarz söylemler, Kıbrıs Türkü’nün iradesini temsil edemez” dedi.

Açıklamada, merhum lider Dr. Fazıl Küçük’ ün şu sözüne de atıfta bulunuldu: “Kıbrıs Türkü’nün geleceği, ancak Anavatan Türkiye ile omuz omuza vererek güvence altına alınabilir.” Bu hatırlatmayla, halkın tarihsel duruşunun ve direniş ruhunun asla sarsılamayacağı vurgulandı