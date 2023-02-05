Askeri kaynaklardan verilen bilgiye göre, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü yetkilileri ile yapılan temasların ardından olayın Kıbrıslı Rumların arasındaki arazi anlaşmazlığından kaynaklandığı ve birbirlerini vurdukları ifade edildi.

Konunun her zamanki gibi Rum tarafının Türkleri suçlayıcı bir örnek olduğu ve bu tür haberlere ihtiyatla karşılanması gerektiği de kaydedildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA: “MESNETSİZ İDDİALAR”

Konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı’ndan da bir açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Güney Kıbrıs Rum basınında, 5 Şubat 2023 tarihinde Bodamya bölgesinde arazide kuşkonmaz bitkisi (ayrelli) toplayan üç Rum’a, Türk askeri tarafından ateş açıldığı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

Açıklamada, “Konuyla ilgili olarak temas kurulan BM yetkilileri olayın, “Rumlar arasındaki arazi anlaşmazlığından çıktığı ve birbirlerini vurdukları bilgisini” vermiştir” ifadelerine yer verilerek, şöyle devam edildi:

“Kıbrıs’taki gerçekleri her zaman manipüle ederek dezenformasyon yapan Rum tarafı, devletimizin sınırlarını koruyan askerimize karşı yine mesnetsiz iddialarda bulunmuştur. İddialar tamamen gerçek dışıdır. Aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirlerini vuran Rumlar, olayı Türk tarafına yükleme gayreti içerisine girmişlerdir.”