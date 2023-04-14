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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün (13 Nisan 2023), saat 23.30 sıralarında, 38 yaşındaki M.N. ve 36 yaşındaki M.K.’nin, Kalecik’te faaliyet gösteren AKSA Elektrik Santrali’ne ait jeneratöre giden yakıt vanasını kapatıp devre dışı bırakmak maksadıyla, AKSA Elektrik Santrali’nin doğu kısmında bulunan çevre tellerini kaldırıp, santralin bahçesine izinsiz girerek mülke tecavüz ettikleri sırada, güvenlik görevlileri tarafından tespit edildiği açıklandı. Bahse konu şahıslar tutuklandığı açıklandı.

Girne’de “Gençlik Meclisi" ilk toplantısını yaptı

Girne’de “Gençlik Meclisi" ilk toplantısını yaptı

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