-ÖZEL HABER

Öztürkler, Danışma Kurulu toplantısına CTP Genel Başkanı Sıla Usar ile Grup Başkanları Asım Akansoy ve Erkut Şahali’nin yanı sıra UBP’den Sunat Atun ve Ahmet Savaşan’ın katıldığını belirtti.

Toplantıda, özellikle hükümet kanadının ve UBP’nin, Başbakanın da ifade ettiği şekilde gerginliğin azaltılması ve ortak akıl zemininde çözüm bulunması yönünde görüş ortaya koyduğunu aktaran Öztürkler, CTP’nin ise yasanın komiteye çekilmesi yönündeki tavrını net şekilde dile getirdiğini söyledi.

Hükümet ve UBP’nin, uzlaşı yöntemi ve söz konusu yasa ile ilgili nasıl bir yol izleneceğine karar vermek için zamana ihtiyaç duyduğunu ifade ettiğini belirten Öztürkler, kendisinin de bu süreçte bir karar alınmadan Genel Kurul çalışmalarına devam etmenin doğru olmayacağını dile getirdiğini kaydetti.

Uzlaşı sağlanmaması halinde geçmişte yaşanan sorunların yeniden ortaya çıkabileceğine dikkat çeken Öztürkler, bu nedenle taraflara süre verilmesi gerektiğini ifade etti. CTP’nin de UBP’nin alacağı kararları değerlendireceğini belirtti.

Öztürkler, toplantının olgun bir atmosferde geçtiğini söyledi.

Genel Kurul’a ara verilmesi nedeniyle komitelerin de şu anda çalışmadığını belirten Öztürkler, mevcut ortamın bir an önce sona ermesi ve Meclis’in normal düzenine dönmesi gerektiğini vurguladı.

Hükümetin tavrının net olduğunu belirten Öztürkler, ortak akıl, uzlaşı ve gerginliğin düşürülmesi hedefi doğrultusunda hareket edildiğini ancak söz konusu yasanın gündemden çekilip çekilmeyeceği ya da komiteye gönderilip gönderilmeyeceği konusunda UBP’nin değerlendirmeye ihtiyaç duyduğunu ifade etti.