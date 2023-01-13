İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam kalp çarpıntısı şikayeti nedeniyle Ankara Güven Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada da yapılan tetkiklerinde herhangi bir sorunun tespit edilmediği belirtildi.

Taburcu olan Meral Akşener, açıklama yapmadan hastaneden ayrıldı.

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, hastane önünde Akşener'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Partisinin ve Akşener'in yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirten parti sözcüsü, bu süreçte İYİ Parti liderinin yorulduğunu dile getirdi.

Zorlu, "Türkiye'nin çok ağır sorunları var. Başkanımızın sorumluluğu, ülkesine olan sevdası büyük. Karış karış ülkemizi gezen cesur insan bu süreçte biraz yoruldu istirahat edecek" dedi.