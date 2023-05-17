Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Türkiye’de 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerde hayatlarını kaybeden ‘Şampiyon Melekler Takımı’nın acılı ailelerinin Twitter üzerinden başlattıkları adalet arayışına destek veriyor...

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Aksun, bugün sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir paylaşım yaptı.

"NASIL VAZGEÇİLEBİLİR Kİ?"

Aksun’un paylaşımı şöyle:

“Uzun zamandır görmediğim ve Türkiye’de yaşayan bir arkadaşımla telefonda konuştum bugün, Twitter’da görüyormuş #isiasortakdavamız paylaşımlarımızı. ‘Hiç vazgeçmiyorsunuz.’ dedi takdirle, ‘zaten vazgeçen bizden değildir’ dedim ve ekledim: ‘Biz uçağın merdiveninden bindirdiğimiz çocuklarımızı kargo kapısından indirdik, el ele yollayıp arkadaşlarının omuzlarından aldık, en güzel kıyafetleri ile yollayıp kefen ile teslim aldık.’ Nasıl vazgeçilebilir ki?”