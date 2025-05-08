Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, BRT ekranlarında yayınlanan bir programa katılarak, Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Ada Kıbrıs Projesi’nin detaylarını anlatan Aktunç, yıllardır düşünülen ama yapılamayan bir projeyi kararlılıkla hayata geçirdiklerini, elde edilen kurumsal tanıtım ağı ile Kuzey Kıbrıs’a ilgiyi her geçen gün artırdıklarını söyledi.

Aktunç, “Ada Kıbrıs ile özellikle Türkiye pazarında önemli bir potansiyeli elde etmiş bulunuyoruz. Yakaladığımız ivmenin pozitif sonuçlarını bu yıldan itibaren almaya başlayacağız” dedi.

Ada Kıbrıs’ın sektör temsilcilerinin de önemli desteğini aldığını aktaran Aktunç, “Hepimiz turizme sahip çıkarsak, devletimizin önü açıktır. Bölgesinde marka olma yolunda birlikte yol almaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

“DOĞRU YOLDAYIZ, DAHA GÜZEL GÜNLERE GİDECEĞİZ”

Turizm Bakanlığı Müsteşarı Aktunç, sanatçı Berkay Tulumbacı’nın rol aldığı altı adet tanıtım videosu çekildiğini de sözlerine ekleyerek, şöyle devam etti:

“Sadece ilk tanıtım videomuz 300 bin izlenemeye ulaştı. Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı’nın verilerinde de Ada Kıbrıs paylaşımları çok yüksek ilgi görüyor. Doğru yoldayız. Daha güzel günlere gideceğiz. Ada Kıbrıs ile Türk halkına yeni bir konumlandırma yaparak, Türk halkının kalbinde aklında gönlünde yeni bir Kıbrıs yaratacağız. Onlara tarihimizi, kültürümüzü, gastronomimizi tekrardan hatırlatacağız.”