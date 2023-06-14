Demokrat Parti (DP) Milletvekili adayı Serhan Aktunç, Gıynık TV’de Mine İçsel’in konuğu oldu. Yoğun çalışma içerisinde olduğunu, sürekli dışarda ve halkın içinde olduğunu belirten Aktunç “Daha çok ekranlardan halka hitap etmek kendimi ifade etmek istiyorum, daha mütevazi bir bütçe ile büyük posterler ve etkinlikler olmadan kendimi ifade etmekten yanayım” dedi.

Milletin vekili olacağım ve halkı en iyi şekilde temsil edeceğime inandığım için aday oldum ifadesini kullanan Aktunç, “İnsanlar değişiklik istiyor, insanlar kendi içinden olan ve kendi sorunlarını bilen biri tarafından temsil edilmek istiyor. Halk yeni yüzler görmek istiyor. Halkın bu beklentisine cevap verecek adaylar arasından, takım tutar gibi partilere oy vermek yerine, halkın bu beklentilerine cevap verebileceğine inandıkları adaya destek olma zamanıdır. Halkımız emin olsunlar ki, o aday benim.” dedi.

“GERÇEKTEN EMPATİ KURABİLEN BİRİ SEÇİLİRSE BU BİR BAŞLANGIÇ OLACAK”

Aktunç, “Bizim artık oturup bu ülke için ne yapabiliriz? ne yaparsak fayda sağlarız noktasını düşünmemiz lazım. Bizleri ortak paydada buluşturan konunun, toplumsal fayda olması gerektiğine inanırım. Bu da partisine bakmaksızın, halkı, toplumu en iyi şekilde temsil edebileceğine, halkın sorunlarına, kişisel değil, toplumsal kaygıyla yaklaşabileceğine inanılan adayı desteklemek gereklidir. Bu sefer halkın içinden gelen gerçekten empati kurabilen biri seçilirse bu bir başlangıç olacaktır” ifadelerini kullandı.

“MÜZELERLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ VAR”

DP Milletvekili Adayı Serhan Aktunç, Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı olması dolayısıyla, bakanlıkla ilgili olarak yöneltilen sorulara da içtenlikle yanıtlar verdi.

Müzelerle ilgili bir çalışma başlatacaklarını belirten Aktunç, “Müzelerde ziyaretçilerin sadece müzeleri ziyaret ederek, kısa süre içerisinde oradan ayrılmaları yerine, bulundukları müzelerde vakit geçirmelerine olanak verecek bir uygulama gündemimizdedir. En önemlisi de özellikle yaz aylarında, havanın da sıcak olması nedeniyle, müze ziyaretleri daha fazla akşamüzeri saatlerinde olması daha uygundur. Ancak şu anki uygulama buna müsaade etmiyor. Yapılacak düzenleme ile hem giriş saatlerini esnekleştirecek hem de özellikle hafta sonları ve resmi tatil günlerinde de müzeleri halkın ziyaretine açık hale getireceğiz” dedi.

Aktunç ayrıca, müzelerde yapılacak olan düzenleme ile de özellikle köy kadın kurslarında üretilen ürünler ve gençlerin ortaya koyacakları hediyelik eşya niteliğindeki ürünlerin satışının da yapılabileceği, cafe ve dinlenme yerlerinin de açılacağını belirtti.

“HERKES SADECE KONUŞUR, BİZ CESARETLE İCRAAT YAPIYORUZ”

Girne Antik Liman restorasyon projesi ile ilgili açıklamalarda da bulunan Aktunç, yıllardır her hükümetin, özellikle her turizm bakanlarının icraat ajandasına öylece duran bir proje olduğuna işaret ederek, “hem geçmişe, hem de geleceğe olan saygımızdan, cesaretle Antik Liman restorasyon projemizi hayata geçirdik. Şimdi herkes eleştiriyor. Biz de gelmiş geçmiş turizm bakanları gibi yaparak, sadece yapacağız, halledeceğiz gibi geçiştirme laflarla koltuklarımızda otursaydık, şimdi bizi kimse eleştirmiş olmayacaktı. Ancak biz cesaretle yapılması gerekeni yapma noktasında kararlı durduk. Ülkemize, turizmin incisi Girnemiz’e yakışır bir liman ortaya çıkaracağız” dedi.