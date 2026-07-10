Yazılı açıklama yapan Gülbahar, 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı'nın Kıbrıs Türk halkını katliamlardan koruduğunu öne sürerek, harekâtın Rum toplumunun önemli bir bölümünü de şiddet ortamından kurtardığını ifade etti.

Gülbahar, Kıbrıs'ta geçmişte yaşanan olaylara atıfta bulunarak, Avrupa Parlamentosu'nun Rum tarafının tezlerini esas aldığını, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acıları ve verdiği varoluş mücadelesini görmezden geldiğini iddia etti.

Avrupa Parlamentosu'nun kararının "saçma", "tarihi gerçeklerle bağdaşmayan" ve "kendileri açısından geçersiz" olduğunu savunan Gülbahar, KKTC ile Türkiye'nin egemenlik ve devlet yapısına sahip çıkmayı sürdüreceğini söyledi.

Açıklamasında Avrupa Birliği'ne de değinen Gülbahar, Türkiye ve KKTC'nin AB'ye gereğinden fazla önem vermemesi gerektiğini ileri sürerek, birlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Gülbahar, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs konusunda adil ve gerçekçi bir çözümden yana olmadığını iddia etti.