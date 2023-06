İki önemli partinin iddialı olduğu bir ara seçimde kendinizi nasıl konumlandırıyorsunuz sorusunu cevaplayan Aktunç, “Şu an meclise dönüp baktığımızda kürsüye çıkan tüm vekillerin danışanlarından duydukları veya kulaklarına gelen sıkıntıları ifade ettiklerini görüyoruz. Eğer ben vekil olur o kürsüye çıkarsam, halkımızın yaşadığı tüm sorunları tecrübe etmiş biri olarak, işçi, işveren, kamuda görev yapmış, turizm alanında önemli bir yere gelmiş ve eğitimini aldığı turizmin eğitimini vermiş biri olarak çıkacağım ve halkın gerçek sorunlarını gündeme taşıyacağım” dedi.

“ÖNEMLİ OLAN GÖNÜL BAĞI OLUŞTURMAK”

Seçim süresi boyunca, Demokrat Parti (DP) olarak mütevazi bir kampanya belirlediklerini ifade eden Aktunç, “Ülke olarak içinde bulunduğumuz ekonomik krizde büyük masraflar yapıp her yere billboard asmayı ve görkemli etkinlikler düzenlemeyi gereksiz buluyoruz. Herkes oraya buraya çıkıp ekonomik sıkıntılardan bahsediyor fakat bunu göz önünde bulundurarak hareket eden kimse yok. Ben büyük masraflar yapmak yerine çağırıldığım her programa katılıyor ve sağ görüş sol görüş ayırt etmeksizin her sivil toplum örgütü ile görüşmeye gidiyorum. Diğer adaylara baktığımızda benim kadar gazetelerde olan, röportajlar veren, halkın içinde olan birini göremiyorum. Önemli olan halkla olan gönül bağını güçlü tutmaktır” dedi.

“KİMSENİN YAPMAYA CESARET EDEMEDİĞİNİ YAPTIK”

Girne Antik Liman’da devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Aktunç, “Girne Antik Liman uzun yıllardır herkesin dile getirdiği ama kimsenin yapmaya cesaret edemediği veya yapmadığı bir çalışmaydı. Bizler bu konuda ilk defa gerçek anlamda çalışmaları başlatan bir parti olduk. Herkes her şeyi eleştirebilir fakat kimse kendi yapmadığı, hayata geçiremediği projeleri eleştirmemeli. Doğru bir adım atılıyorsa ve bu adım toplumsal bir menfaat içeriyorsa, herkes tarafından desteklenmeli. Bizler toplum olarak önce bunu öğrenmeliyiz. Bu bir parti meselesi değil kişilik meselesidir. Bizler liman ile ilgili çalışmaları başlattığımızda aldığımız tepkilerden şikayetçi olmadık çünkü hiçbir şey yapmayan biri eleştiri de alamaz, bizler çalışarak eleştiri almayı göze aldık” ifadelerini kullandı.

“ÇÖZÜM YİNE SİYASET KURUMLARINDADIR”

Aktunç, ülkede yaşanan sorunların siyaset kurumu tarafından giderilebileceğine de dikkati çekerek “ülkede yaşanan ekonomik, siyasi ya da sosyal, her alandaki sorunlar, ancak ve ancak siyaset kurumları tarafından çözülebilir. Çünkü ülkemiz demokratik, parlamenter sistemle yönetiliyor. İnsanlarımız siyaset kurumuna ve aynı zamanda siyasetçilere olan güvenlerini kaybetmiş olabilirler. Ancak halkımız şunu bilmelidir ki, siyaset kurumuna olan güven, doğru siyasetçileri seçerek kazanılmaya başlanır” dedi.

“Ben halkımıza güveniyorum. Zaten kampanyamızı da o yüzden halkımız üzerinden inşa etmiş durumdayız” diyen Aktunç, “Ben değil halk kazanacak derken, halkımızın vereceği karar, siyasete ve geleceğe olan umutların yeniden yeşermesine vesile olacağına inanıyorum” dedi.