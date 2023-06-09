Demokrat Parti Milletvekili Adayı Serhan Aktunç, Kanal T’de Günaydın Kıbrıs programına konuk oldu. Serhan Aktunç, “15 yıllık, 20 yıllık hükümet programlarının hepsinde Girne Antik Liman ile ilgili birçok şey vardır, ‘Girne Antik Limanı tekrardan yenileyeceğiz. Eski günlerine getireceğiz. Orada kanalizasyon, elektrik sorunları var’ diyerek hiçbiri hiçbir şey yapamadılar. Biz bu projeyi başlattık ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinin en büyük restorasyon projesidir. Bu bağlamda da 15 günlük, 1 aylık bir gecikmeyle teslim edeceğiz. Haziran sonu teslim ediyoruz ama halkımızın da artık iş yapmaya çalışan ile yapmayanı ayırması gerekir. Düşünün biz o koltuklara geldik, oturduk. Biz de onlar gibi söyleyip yapmasaydık, şu anda beni veya Fikri Başkan’ı eleştiremezdi ama bir şeyler yapmaya çalışan bir cesaret örneği gösteren kişilerin de bir şekilde biraz daha anlayışlı ve desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum.”

“ÇÖZÜMÜ BERABER BULACAĞIZ”

Aktunç, özel sektörün sıkıntılarını yaşamış biri olarak sorunlara beraber çözüm bulunabileceğini, “Muhalefet de iktidar partileri de sürekli ekonominin kötü olduğundan, özel sektörün sıkıntılar içerisinde olduğundan bahseder. Danışmanları veya kendilerine bu konuda bilgi verirler. Bunları biliyorlar ama ben yaşamış biriyim. O yüzden aramızdaki en büyük fark odur diye düşünüyorum. Bilmek ile yaşamak, bunları birebir tecrübe etmek çok daha farklı. O yüzden meclis kürsüsünde de kazandığımız zaman, mecliste bunları yaşamış biri olarak en iyi şekilde benim anlatacağımı ve hep beraber de çözüm bulacağımıza inanıyorum” şeklinde ifade etti.

Aktunç, özel sektörün değerini kamunun seviyesine çıkarmanın en doğru şey olduğunu, “Özel sektörde ben hatırlarım, ay sonu gelsin de kamuda çalışanlar ödensin ve özel sektördekiler iş kazansın mantığını da çok iyi bilirim. O yüzden burada yapılması gerekenin kamunun değerini tutarken özel sektörün değerini, çalışma ortamını, parasını daha fazla gelir elde etmesinde onun seviyesine çıkarmaktır. Yapılması gereken en doğru şey de budur diye düşünüyorum” söyledi.

“DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIMIZA YÖNELİK KOOPERATİF MARKETLER AÇIYORUZ”

Aktunç temmuz ayında asgari ücretin yükseltildiğinde halkın döviz ve hayat pahalılığından korunması için özel marketler açılacağını, “Hem devletin daha denetleyici olması gerekir hem de daha dar gelirli vatandaşlarımıza en azından belli tüketim ürünlerinde daha uygun fiyatlı ürünler sunmamız gerekir. Biz bunun da çalışmasını yaptık. Biliyorsunuz Tarım Kredi Kooperatifleri var Türkiye’de. Orada belli temel gıda ürünleri halka daha ucuza ulaştırılıyor. Bu çalışmayı başlattık, yerleri de bulundu. Yerlerin tadilatları da yapılıyor. Gazimağusa, İskele ve Güzelyurt’ta üç tane yerden başlayacağız. Daha uygun fiyata temel gıda ürünlerine daha uygun fiyata ulaşacağı, bir babanın bir markete gittiğinde bir çikolatayı daha uygun fiyata alacağı belli ürünlere ulaşmasını sağlayacağız. Dar gelirli vatandaşımıza onları da düşündüğümüzü hissettirecek bu tür organizasyonlar içerisine giriyoruz” şeklinde ifade etti.