Demokrat Parti Milletvekili Adayı Serhan Aktunç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en büyük Türk Sanat Müziği korosuna sahip olan Çağdaş Müzik Derneği’ni ziyaret etti.

DP Milletvekili Adayı Serhan Aktunç’un sanata verdiği katkılar nedeniyle Çağdaş Müzik Derneği Koro Şefi Ersin Tünay’ın davetiyle gerçekleşen ziyarette Aktunç’a teşekkürlerini sundu.

Serhan Aktunç ziyarette yaptığı konuşmada, Çağdaş Müzik Derneği’nin yurt dışında yaptığı çalışmaları takdirle karşıladığını belirterek, derneğin ülke tanıtımı için son derece önemli olduğunu vurguladı.

AKTUNÇ: SANATA DESTEĞİMİZ HER ZAMAN SÜRECEK

Aktunç konuşmasında, “Dün olduğu gibi bugün ve yarın da ülke tanıtımı için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Toplumlara ulaşmada en etkin yol olan sanata desteğimiz sürecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en büyük Türk Sanat Müziği korosuna sahip olan Çağdaş Müzik Derneği’nin ülke tanıtımına yaptığı katkıları takdirle yakından takip ediyoruz. Derneğe desteğimiz sürecek” dedi.

TÜNAY: AKTUNÇ’A TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNUYORUZ

Çağdaş Müzik Derneği Koro Şefi Ersin Tünay da yaptığı konuşmada, Serhan Aktunç’un sanata olan ilgisine ve desteğine vurgu yaparak, kendilerini her zaman desteklediklerini belirtti. Tünay konuşmasında, “Çağdaş Müzik Derneği olarak ülke tanıtımına katkı koymak için çalışıyoruz. Bakanlıktaki görevi boyunca bizden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Aktunç’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.