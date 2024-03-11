Polisten yapılan açıklama şu şekilde:
11 Mart 2024 tarihinde, 10:00 - 14:00 saatleri arasında, Gazimağusa Akyar Kara Geçiş Kapısı’nda bulunan muhaceret kabinlerinde yapılacak iyileştirme çalışmaları nedeniyle, “Akyar Kara Geçiş Kapısı” karşılıklı geçişlere kapatılacaktır.
Belirtilen saatler arasında, Akyar Kara Geçiş Kapısını kullanarak KKTC’den GKRY Bölgesine geçmek isteyen vatandaşlarımızın, Akyar Kara Geçiş Kapısı yerine Derinya Kara Geçiş Kapısını kullanmaları önemle rica olunur.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur
Editör: Emrah Kınacı