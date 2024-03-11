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Kamuoyuna saygı ile duyurulur

Belirtilen saatler arasında, Akyar Kara Geçiş Kapısını kullanarak KKTC’den GKRY Bölgesine geçmek isteyen vatandaşlarımızın, Akyar Kara Geçiş Kapısı yerine Derinya Kara Geçiş Kapısını kullanmaları önemle rica olunur.

Prof. Dr. Hasan Amca, YÖDAK’a başkanlık edecek

Prof. Dr. Hasan Amca, YÖDAK’a başkanlık edecek

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

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