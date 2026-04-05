UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Mustafa Akyön, ilçe sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Lefkoşa İlçe Başkanlığı olarak Kadın Kolları ile birlikte Yiğitler köyünde düzenlenen Gafgarıt Festivali’ne katılım sağladıklarını belirtti. Akyön, Genel Sekreter Ahmet Savaşan’ın da etkinlikte kendileriyle birlikte yer aldığını ifade etti.

Akyön, paylaşımında bölgedeki parti yetkililerinin, festival düzenleme komitesine Genel Sekreter Ahmet Savaşan’a söz verilmesi yönündeki taleplerini ilettiğini ancak bu talebin kabul edilmediğini kaydetti. Festival programında CTP temsilcilerinin ağırlıkta olduğunu vurgulayan Akyön, Belediye Başkanı Karavezirler ile CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin konuşmalarına yer verildiğini belirtti.

Açıklamada, festivalin yapısı itibarıyla tüm kesimleri kapsaması gerekirken, organizasyonun tek taraflı bir görünüm arz ettiği ve etkinliğin bir festivalden ziyade siyasi bir zemine kaydırılarak CTP ağırlıklı bir miting havasına büründürüldüğü ifade edildi.

Akyön, “katılımcılık” vurgusu yapanların bu kavramdan ne anladıklarının geçmiş iktidar dönemlerinden bilindiğini belirterek, Yiğitler köyünde yaşananların bu anlayışın değişmediğini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti. Bu durumun kendileri açısından şaşırtıcı olmadığını da sözlerine ekledi.

Açıklama, “Kamuoyunun takdirine saygıyla sunarız” ifadeleriyle tamamlandı.